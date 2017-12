Résumé de l'épisode 99

Martin et Lucie ont remonté la piste du concessionnaire auto et ont fait le lien avec Maxime. Comme le jeune homme a refusé de s’expliquer sur son moyen de paiement, Martin l’a placé en GAV : il est convaincu que l’argent provient du braquage barcelonais et qu’il était détenu par Thomas. Lucie reproche à Martin d’y être allé un peu fort, sans doute parce qu’il était encore sous le coup de sa rupture avec Chloé. Celle-ci confronte Thomas, qui se rend au commissariat pour dédouaner Maxime : il dit avoir trouvé le sac d’argent sur son bateau et avoir puisé dedans, sans pour autant savoir à qui il appartenait. Martin accorde un délai de 24h à Thomas pour restituer l’argent (200 000€) dans sa totalité. Parallèlement, Anna a découvert que le restaurant barcelonais de Thomas avait fait faillite, elle en informe Chloé. Les deux soeurs font par ailleurs le lien entre l’argent de Thomas et le braquage de Perez. Thomas propose à Flore un week-end à deux à Istanbul. Flore hésite avant d’être convaincue par Christelle.