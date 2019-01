Le résumé de l'intrigue "Chasse au trésor"

Un homme au costume orange a envoyé une vidéo énigmatique aux couples Maxime et Clémentine, Chloé et Alex… Il annonce une chasse au trésor avec, à la clef, un cadeau qui bouleversera leur vie à jamais ! Mais l’énigme de Maxime lui pose problème et lui semble peine perdue : réconcilier Garance et Clémentine. Alors que le dialogue entre la mère et la fille est brisé… À l’hôpital, Marianne pense avoir une hallucination en voyant le père d’Anna et de Chloé ! Pour en avoir le cœur net, elle se rend au cabanon où ils avaient pour habitude de se retrouver étant plus jeunes. Sur place, elle y retrouver André… Il veut renouer les liens avec ses filles. De son côté, Karim refuse qu’Anna revoie le père qui l’a abandonné. Enceinte et hospitalisée à la suite d’une grossesse à risque, Rose réussie à s’évader. Seule contre tous, elle trouve refuse chez son amie Chloé. Marianne est formelle, il faut qu’elle se rende à la police. Mais c’est André qui va l’héberger. Il prend l’entière responsabilité de la cacher à l’étranger… Sur le chemin de l’évasion, elle fait une rechute et retourne à l’hôpital. Chloé découvre alors qu’André est son père… Lorsqu’elle annonce la nouvelle à sa sœur et sa mère, les deux femmes avouent être déjà au courant. Elle révèle alors la vraie identité d’André à Maxime, qui reçoit le dernier indice. Le soir de Noël, tout le monde reçoit un message d’André leur donnant rendez-vous pour un déjeuner en famille… Il leur annonce être homosexuel. Chloé semble prête à pardonner les 35 ans d’absence de son père. Tous sont réunis pour fêter les fêtes de fin d’année ensemble !