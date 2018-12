Le résumé de l'intrigue "Collision"

Malgré les mises en garde de Timothée, Noor décide d’aller à la sortie scolaire organisée par sa classe. Sur le chemin du retour, Noor est debout et filme une vidéo pour son amie Judith qui est aux États-Unis. Au même moment, le car rentre en collision avec une voiture. Alertés par Chloé Delcourt, les secours interviennent rapidement. Mais Samuel Chardeau est coincé dans sa voiture, qui a provoqué le terrible accident. Jessica devient aveugle et Noor a été projetée à plusieurs mètres du car. Marianne et l’équipe de Martin sont sur place… Saine et sauve, la fille de Leïla est transportée à l’hôpital. Dans le coma, son état est stable. Lucie et Georges pensent que Chardeau s’est endormi au volant, mais il clame son innocence ! Lorsque Renaud reçoit les résultats de ses analyses, il s’aperçoit qu’il avait de la codéine dans le sang… De son côté, Olivier est remonté contre Maxime pour avoir sorti Clémentine du bus. Il l’accuse de l’avoir rendu paraplégique. Soraya mène son enquête et a des doutes sur l’innocence de son père… Alors que Samuel donne de l’argent au surveillant du parking pour avoir les vidéos des caméras de surveillance, Soraya apprend que son père a saboté ses freins. Samuel fait du chantage à Bilel pour qu’il quitte définitivement Leïla. Au pied du mur, il finit par se rendre au commissariat. Clémentine avoue à Garance sa relation avec Maxime. Chloé l’apprend dans la foulée et s’oppose à cette relation. De son côté, Jessica consulte une psychologue pour retrouver la vue. Elle a des flashs de Cottin…