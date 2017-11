Le résumé de l'intrigue "La disparition d'Alex"

Alors qu'Alex devait accueillir ses enfants pour les vacances de la Toussaint, le père de famille ne donne plus signe de vie. Chloé et les enfants sont inquiets. Parallèlement, Marianne embauche Tiphaine, une jeune médecin talentueuse. Tiphaine retrouve également Rémy, son petit frère en stage d'infirmier. La famille Delcourt tente de comprendre pourquoi Alex ne répond pas aux appels. Il est en fait retenu prisonnier par Tiphaine.Double choc pour Chloé. Martin Constant fait son grand retour à Sète après sa mission d'infiltration où tout le monde le croyait mort. Chloé et Martin se rapprochent de nouveau. Côté santé, Judith a besoin d'être opérée. Seule Tiphaine est capable de faire l'opération. Chloé découvre que Tiphaine a été la maîtresse d'Alex. L'étau se resserre autour de Tiphaine. Elle tente de mourir avec son présumé fiancé. Mais Alex tente de s'enfuir et est retrouvé inanimé. Il est sauvé de justesse par Marianne. Mais Tiphaine n'en a pas fini avec la famille Delcourt. Elle s'en prend à Chloé pour retrouver Alex. Grâce à Martin et Lucie, Tiphaine est arrêtée. Toute la famille Delcourt doit maintenant se reconstruire. Résumé de l'intrigue "La disparition d'Alex"