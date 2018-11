Le résumé de l'intrigue "Halloween"

Carla, la maman de Timothée est temporairement de retour à Sète. Si elle a fait le trajet retour depuis les États-Unis, c’est pour récupérer son fils. Insistante, elle exige la garde intégrale de Timothée, mais Victor Brunet l’en dissuade. De son côté, le lycéen refuse de partir et veut « rejoindre Lola ». Ses propos incohérents envers sa grande sœur inquiètent Noor. Un beau matin, Timothée disparaît. À vélo, Noor, Judith et Betty partent à sa recherche et finissent par le retrouver. En pleine crise, il s’était isolé près d’une plage. Elles refusent d’en informer qui que ce soit. Pour empêcher la police et ses parents de le retrouver, les filles décident de cacher Timothée dans des thermes abandonnés. Mais très vite, des phénomènes surnaturels surviennent ! Le fantôme de Lola est de retour… Pour rassurer son ami, Noor décide de rester. Inquiets, Carla et Victor se rendent au commissariat et sont auditionnés par Martin. Un avis de recherche est lancé. La maman de Timothée est persuadée que son ex-mari est impliqué dans le meurtre de leur fille. Lola entre en contact avec son petit frère via une radio. Son message est important et annonce un mauvais présage… Les fugueurs ont décidé de décoder l’énigme de Lola à travers des bouteilles de verre. Le message est clair, il s’agit d’un rendez-vous au cimetière le soir d’Halloween. Mais Gwen retrouve les deux lycéens et les menace d’appeler la police ! À leur tour, Karim et Georges se rendent aux thermes. Déguisés, Noor et Timothée réussissent à prendre la fuite. Le soir-même, il retrouve Lola au cimetière, qui lui donne un nouveau point de rencontre. Une fois sur le lieu, Lou et Timothée retrouvent Victor inanimé. Il vient de faire un arrêt cardiaque. Hors de danger, il se réveille à l’hôpital. En même temps, Timothée voit sa sœur qui le pousse à embrasser Noor ! Mais un accident mettant en danger la vie de la jeune fille va bientôt se produire…