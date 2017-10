Le résumé de l'intrigue "Le jeu de l'Ange"

Un nouveau jeu, passionnant pour les adolescents, est arrivé au lycée. Dylan, Maxime, Margot et Sara tentent de réaliser tous les défis proposer par le Master. Audrey Beltram subit du harcèlement au lycée. Son casier est vandalisé et son casier ouvert. Audrey va de plus en plus mal et est retrouvée morte dans sa baignoire par Lucas. Tous pense à une tentative de suicide mais très vite, l'hypothèse du meurtre est confirmé. Pour aider les élèves, Lili Paquin, psychologue scolaire, arrive au lycée. En fait, Lili a mis en place le jeu du Master pour aider les élèves. A l'hôpital, Renaud Delmaze s'est fait agressé avec le même mode opératoire qu'Audrey. Lili avoue être le Master et avoir mis le jeu en place mais pour elle, quelqu'un a détourné les règles du jeu. Chloé a des doutes sur Marcus qui se révèlent vrai. Elle enquête mais met sa vie en danger. En fait, Lili et Marcus sont ensemble dans la vengeance. Lili pense que la mort de son fils est du à la juge Moiret ainsi qu'à Audrey Beltram et Renaud Dumaze. Elle compte se venger en enlevant Sara et Lucas pour faire payer Laurence. Heureusement, Lucie arrive sur les lieux et libère Lucas et Sara. Lili fait un dernier saut de l'Ange.