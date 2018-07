Le résumé de l'intrigue "Malédiction"

Alors qu’Alex commence à travailler dans le mas ostréicole de sa mère biologique Jeanne, une jeune fille prénommée Lola débarque à Sète et cherche du boulot. Lola devient vite amie avec Judith qui lui permet d’être embauchée au mas. Mais des événements étranges frappent le mas depuis l’arrivée de Lola. Des oiseaux tombent raides morts juste au-dessus du mas, Lola est retrouvée dans une mare de sang humain et elle manque de se noyer dans un bassin. Jeanne pense alors à la malédiction qui touche le mas depuis des années. Elle commence à avoir des hallucinations. Judith surprend son père dans les bras de Lola. Chloé commence à comprendre ce qu’il se passe entre Alex et Lola, et le couple est au bord de la rupture. Oriane vient au mas pour aider Jeanne. La voyante sent une âme errante dans le mas mais sans mauvaises intentions. Jeanne révèle alors la mort d’une ancienne employé, Fanny, il y a très longtemps au mas près du bassin. Victor Brunet, un magnat des affaires, veut profiter de la mauvaise réputation du mas pour le racheter à bas prix. Il se fait aider par Lou Clément, son avocate, qui devient également son amante. Mais quelles sont ses réelles intentions ? Alex souhaite refuser la proposition de Brunet mais Jeanne et Robin veulent se soulager de ce fardeau et vendre le mas à tout prix. Lou apprend alors que Lola est la fille de Victor et que, tous les deux, ils ont tout planifié pour réussir à acheter le mas. Mais Lola est jalouse de Lou et des parts qu’elle va toucher de la vente du mas. L’entente entre le père et la fille semble se dégrader. On apprend alors que Fanny était la mère de Victor et qu’il voulait racheter le mas où elle est morte pour se venger de Jeanne. Victor décide finalement de ne pas raser le mas suite aux menaces d’Alex de révéler toute l’affaire à la presse. Victor s’associe alors avec Jeanne, Robin et Alex et investie dans le mas pour qu’il continue d’exister.