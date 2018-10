Le résumé de l'intrigue "Prémonition"

Le quotidien de Lucie se voit chambouler lorsqu’Oriane Vasseur lui fait part de sa vision. D’abord réticente, le lieutenant Salducci fini par écouter la médium. Oriane est formelle, Lucie va recevoir une balle dans le ventre à la suite d’une mission qui tourne mal. Terrorisée à l’idée d’être blessée, elle va enchaîner les fautes. Au cours d’une intervention face à un ravisseur dangereux, Lucie était armée, alors qu’elle n’aurait pas dû. Un acte qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Elle s’en sort blessée à l’épaule. Remonté contre elle, Martin ne comprend pas son acte et la réprimande. Au même moment, un ancien détenu que Lucie a mis sous les barreaux refait surface. Il s’agit de Patrick Delors, accusé pour homicide. Après 8 ans de prison, ce dernier clame son innocence et menace Lucie de l’avoir accusé à tort. Alors qu’il se promène dans les rues de Sète avec son fils, Yves est sous le choc. L’assassin de sa femme est devant ses yeux, il s’agit de Patrick Delors ! De retour à Sète, sa réinsertion est difficile. Employé en tant que plombier, il intervient chez Clémentine pour un problème de lave-vaisselle. Mais elle disparaît soudainement, laissant derrière elle son téléphone et une tâche de sang. Delors est le dernier à l’avoir vu… Domicilié au Spoon, Lucie intervient chez lui et trouve des photos d’elle et de la mère de Garance. De nouveau mêlé à la police, Delors est interrogé par Martin. Pour Yves c’est sûr, Patrick l’a enlevé et décide de se venger. Mais Clémentine fini par réapparaître après 3 jours d’absence ! Elle se justifie en expliquant avoir eu besoin d’être seule. Ethan, le jeune homme qui a témoigné contre Patrick pense s’être trompé… Plus déterminé que jamais à se venger, Yves menace Delors avec un pistolet. Mathias prévient immédiatement la police, qui intervient. Mais l’opération dégénère et Karim tire sur Lucie… Entre la vie et la mort à l’hôpital, Lucie fait un arrêt cardiaque. Karim est au plus mal. Mais le lieutenant Salducci fini par sortir du coma. Martin interroge Bruno Werner qui finit par avouer avoir tué Pauline Gardel. Innocenté, Lucie s’excuse auprès de Delors.