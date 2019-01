Le résumé de l'intrigue "Le retour du tueur aux alliances"

Un meurtre a été commis sur le port de Sète la nuit du nouvel an. Rouge à lèvres, cœur retiré… Lucie semble voir des similitudes avec le mode opératoire du tueur aux alliances. Elle décide d’aller voir Marc Véry en prison. Mais elle apprend que son ancien amant et tueur en série est mort d’une crise cardiaque la veille. Mais son intuition la pousse à aller vérifier que Marc est vraiment mort ! Au cimetière, elle déterre le cercueil et découvre que Marc Véry n’est pas enterré ! Un second meurtre a été commis… Tout porte à croire que Marc Véry est le coupable…