Le résumé de l'intrigue "Le tueur aux alliances"

Une succession de drames ont troublé Sète, à commencer par le meurtre de Sophie Turquety retrouvée morte à l'hôpital Saint-Clair par Samuel et Leila. Léonard Vallorta a été le premier à être accusé puisqu’elle était son amante. Tout portait à croire qu’il était le parfait meurtrier au grand désespoir d’Elisabeth Vallorta. Quelques jours plus tard, la pauvre femme est à son tour retrouvée morte par Bart et Clément. Un évènement terrible et choquant pour la famille Vallorta et son entourage. Mais ce ne fut pas le dernier assassinat. Afin de retrouver les traces de ce tueur en série, Karim et Lucie sont rejoints par un profiler, Marc Véry, un homme charmant avec qui Lucie entrediendra plus tard une relation amoureuse. Quant à Flore et Chloé, elle échappèrent également d'entre les griffes du serial-killer. Eddy Vallorta est suspecté, mais pour peu de temps puisque Karim va petit à petit se rendre compte qu’il se faisait tromper par un de leurs collaborateurs : Marc Véry qui s’avère être en réalité Marc Keller, le tueur aux alliances. Convaincu par des preuves trouvées par Bart, Karim décida de convaincre Lucie de l’identité de Lucie. Aveuglée par ses sentiments, Lucie faillit de perdre la vie à deux reprises, mais finit par ouvrir les yeux en découvrant un élément fatal sur l’article. Après ces découvertes troublantes, elle partit avec la brigade jusqu’au repaire de Marc Véry sans grand succès. Mais elle trouva une photo d’Anna et son ex-partenaire avec qui elle avait commis une infidélité. En effet, Marc l’a pris en otage, mais Lucie parvient à l’arrêter avant que le pire arrive. Lucie est profondément bouleversée et marquée par les évènements, mais elle pourra compter sur le soutien de son fidèle ami Karim. Rendez-vous lundi dès 19h20 pour découvrir la prochaine intrigue de Demain nous appartient.