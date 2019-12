Résumé de la semaine 127 du 23 au 27 décembre 2019

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Samuel perd totalement le contrôle depuis qu’il a appris que Sofia était sa fille. Il va même jusqu’à mettre sa vie en danger, ivre sur son scooter, pour se rendre chez les Daumier et parler à Sofia… William et Aurore sont au bord du divorce pendant alors que leurs filles apprennent la vérité. Entre William et Samuel rien ne va plus, c’est l’affrontement et la situation entre les deux hommes se dégrade chaque jour un peu plus. Alors qu’Anna apprend à Bart qu’elle va quitter Sète, elle reçoit un mail anonyme sur un trafic douteux qui aurait lieu sur le port de Sète. Bart décide d’investiguer et sa motivation à trouver les responsables de ce trafic pourrait bien lui couter cher. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.