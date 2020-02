Résumé de la semaine 132 du 27 au 31 janvier 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : une fusillade a eu lieu au commissariat. L’événement fut très violent mais heureusement aucune victime grave n’est à déclarer. A peine remit de leurs émotions, Karim, Aurore, Georges, Martin et Sarah doivent débuter l’enquête. Une preuve trouvée sur le lieu de la fusillade laisse présager le pire pour la suite. Ce premier attentat ne serait que le début. Georges a énormément de mal à se remettre de cet événement traumatisant et de la pression qui pèse sur les épaules des policiers. André, le père de Chloé, doit impérativement se faire opérer d’une hernie discale. Une personne décide de s’attaquer à l’hôpital. Cette fois, pas de fusillade mais une attaque informatique qui pourrait bien être dramatique pour André, actuellement endormi, le dos ouvert au bloc opératoire. Le père de Chloé est-il en danger ? Qui peut être responsable de cette nouvelle attaque à Sète dont on ne connait pas encore les conséquences ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.