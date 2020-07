Résumé de la semaine 142 du 29 juin au 3 juillet 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Aurore et Martin font tout leur possible pour pouvoir trouver le responsable des viols et agressions qu’on subit Amanda, Marianne et Morgane. Seulement, ils font face à un individu qui ne commet aucunes erreurs et ne parviennent pas à faire avancer l’enquête. Après plusieurs jours de recherches, de témoignages et quelques indices, la police identifie un premier suspect : Quentin Joubert, un brocanteur à Sète. Certaines victimes l’identifient comme étant l’auteur des faits mais son inculpation est rendue compliquée face au manque d’indices. Remis en liberté, Quentin Joubert pourrait à nouveau trouver une victime sur Sète et ses alentours… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.