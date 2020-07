Résumé de la semaine 143 du 6 au 10 juillet 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Quentin Joubert se rend au commissariat pour porter plainte contre Amanda. Il essaye tant bien que mal de se défendre face aux accusations qui lui sont portées. Une attitude qui rend folle Amanda. Elle ne supporte pas de se dire que son violeur est encore en liberté. Dans un moment de folie, elle part à la rencontre de Joubert et lui donne un violent coup de matraque. Inconscient, Joubert est caché l’hôpital par Marianne et Amanda. Joubert profite d’un moment d’inattention pour s’enfuir et porter plainte contre Amanda et Marianne. Les policiers viennent de trouver d’ultimes preuves contre Joubert qui est arrêté par Martin et Aurore. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.