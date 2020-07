Résumé de la semaine 144 du 13 au 17 juillet 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : une m=mystérieuse jeune femme du nom de Laura débarque à Sète. Avec elle, de nombreux secrets et aventures vont faire vivre des semaines hautes en couleur à la famille Moreno. En effet, Christelle comprend que Laura est sa fille, qu’elle a abandonnée à sa naissance car elle n’avait pas les moyens de s’en occuper. Face à cette réalité, Christelle doit l’annoncer à Sylvain et Betty. Une nouvelle qui n’est pas au goût de tout le monde au sein des Moreno. Christelle reste cependant bien décidée à rattraper le temps perdu en s’occupant du mieux qu’elle peut de Laura. Ce ne sera pas sans repos car le lourd passé de la jeune fille pourrait bien faire voler en éclat la famille Moreno… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.