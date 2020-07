Résumé de la semaine 145 du 20 au 24 juillet 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : les parents adoptifs de Laura sont prêts à tout pour la ramener dans leur secte. La mère adoptive de Laura la retrouve mais la jeune fille l’agresse pour ne pas avoir à partir avec elle. La police est informée de cette agression. Karim et Laura parviennent à la retrouver et les Moreno se retrouvent face à la police pour leur expliquer le cas de Laura. Sylvain ne supporte plus l’attitude la jeune fille et souhaite la faire partir de la maison. Il décide finalement de se raviser en apprenant l’histoire touchante de Laura. Seulement, ses parents adoptifs sont bien décidés à la faire revenir et la jeune fille vient d’ailleurs de disparaître sans laisser de nouvelles. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.