Résumé de la semaine 146 du 27 au 31 juillet 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Laura disparaît sans donner aucune nouvelle. Christelle, très inquiète, fait appel à la police pour l'aider à retrouver la jeune fille. Karim se rend dans un premier temps à la ferme des parents adoptifs de Laura mais sans succès. Laura est finalement retrouvée et ramenée chez les Moreno. Gravement malade, la jeune fille doit être hospitalisée en urgence pour ne pas mourir. Seulement Laura décide de retrouver ses parents adoptifs et refuse de recevoir des soins médicaux. Christelle met alors un plan en œuvre avec l'aide de William pour la sauver. Prête à risquer tous les dangers, Christelle se rend au chevet de Laura dont les reins sont entrain de la lâcher. Malgré cela, Laura refuse toujours de recevoir de l'aide. Elle risque de décéder dans les prochains jours si elle n'agit pas rapidement.