Résumé de la semaine 147 du 3 au 7 août 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Laura tombe gravement malade et son pronostic vital est rapidement engagé. En effet, ses reins sont en train de la lâcher… Christelle, Luke ou encore Karim font tout leur possible pour pouvoir ramener Laura à l'hôpital. Il est déjà trop tard pour Laura… Seule une greffe de rein pourra la sauver. Sans hésiter Christelle passe des examens pour voir si son rein est compatible avec sa fille. Les examens sont positifs et Christelle se fait opérer. Une opération qui tourne mal et la plonge dans le coma…