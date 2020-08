Résumé de la semaine 150 du 24 au 28 août 2020

Cette semaine dans Demain Nous Appartient : Victor fait appel à un tueur pour éliminer une bonne fois pour toute Chemsa. Karim est totalement déboussolé par les derniers événements. Le tueur embauché par Victor ne parvient pas à éliminer Chemsa mais il n'a pas dit son dernier mot… Cette dernière fait tout son possible pour apaiser les tensions avec son frère et récupérer Nina en vie. Une demande sans succès qui va entraîner de nombreuses péripéties…