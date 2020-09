Résumé de la semaine 151 du 31 août au 4 septembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Chemsa est hospitalisée d'urgence et plongée dans le coma suite à la balle tirée par Lou qu'elle a reçu dans le ventre. Aurore et Georges commencent à comprendre que quelque chose cloche dans l'attitude de Karim. Ils sont bien décidés à trouver des réponses à leurs questions. En attendant, Karim fait tout son possible pour sauver sa fille avant qu'il ne soit trop tard… Les policiers parviennent finalement à sauver Nina mais Chemsa pourrait bien voir ses derniers jours compter…