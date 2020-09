Résumé de la semaine 152 du 7 au 11 septembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Nina subit des examens physiques. Les résultats sont rassurants pour Karim et Lou. Le frère de Chemsa est bien décidé à voir sa sœur mourir. Cette dernière finit par être empoisonnée par l’un des complices de son frère. Lou est bouleversée par toute cette histoire et ne parvient pas à aller de l’avant. En parallèle Alex vit un moment bouleversant. Ses parents sont de retour à Sète et tentent de reprendre contact avec lui. Les représailles se passent cependant extrêmement mal… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.