Résumé de la semaine 153 du 14 au 18 septembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : l’autopsie complète de Jacques Bertrand confirme qu’il a été jeté dans l’étang post-mortem, après avoir été brutalement assassiné. Alex devient le principal suspect de ce meurtre, son ADN ait été retrouvé sur le cadavre ! Marianne est contrariée en apprenant les véritables circonstances qui ont conduit Céleste aux urgences. Au Mas, Alex et Flore succombent et s’embrassent. Avec la complicité de Souleymane, Judith met tout en œuvre pour protéger sa grand-mère Catherine. Le mystère autour de l’affaire Bertrand s’affermit…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.