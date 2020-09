Résumé de la semaine 154 du 21 au 25 septembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : La police reçoit un courrier glaçant contenant des photos du cadavre de Catherine Bertrand. Judith apprend par sa grand-mère qu'il ne s'agissait en réalité que d'une mise en scène. Suite à une expertise des clichés, Martin et Georges en viennent à la même conclusion et finissent par la retrouver. Principal suspect du meurtre de Jacques Bertrand, la police retrouve également la trace du mystérieux Vadim Vigier. Lors des funérailles de Jacques, Alex se met tout le monde à dos après son terrible discours. Réfugié au Mas, il est rejoint par Flore. Les deux finissent par coucher ensemble…