Résumé de la semaine 155 du 28 septembre au 02 octobre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : en état d’arrestation, Vadim Vigier doit répondre aux questions de Martin qui compte bien en savoir davantage sur les liens du suspect avec les Bertrand. Bilel est dans le collimateur de la police, l’alibi qu’il a fourni à Alex se retrouve fortement en danger. Bart est sidéré d’apprendre que sa mère entretient une liaison avec le mari de sa meilleure amie. Le foyer Delcourt explose lorsque Chloé surprend son mari et Flore au lit au Mas. Alex pète un plomb au Spoon et envoie tout valser. Face à la police, il reconnait avoir tué Jacques ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.