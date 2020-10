Résumé de la semaine 157 du 12 au 16 octobre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Triste fin pour Leïla ! Son état s'est trop dégradé pour espérer une bonne nouvelle. La famille Beddiar et Samuel doivent se résigner à lui dire au revoir. En parallèle, les nerfs d'Ulysse et de son groupe sont mis à rude épreuve pendant l'expédition urbex. Des blessés sont à déplorer à la suite d'éboulements et les tensions commencent à gangrener les participants. Sachant Judith diabétique, les Delcourt sont morts d'inquiétude.