Résumé de la semaine 158 du 19 au 23 octobre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : A la suite de plusieurs éboulements dans la grotte, le groupe est séparé et Georges est sérieusement blessé. Les rations manquent, le climat s’envenime et Ulysse culpabilise. Marianne informe Chloé que Judith a de fortes chances de souffrir de diabète. Amanda réussit à sortir de la grotte mais perd connaissance dans les bois. Retrouvée par Alex, il appelle les secours. Ces derniers envoient un robot et un talkie-walkie pour communiquer avec Ulysse, Clémentine, Sacha et Ben. Concernant Victoire, Georges et Judith, les experts sont catégoriques : ils sont condamnés…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.