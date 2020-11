Résumé de la semaine 160 du 2 au 7 novembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Alex descend dans la grotte pour récupérer Judith et les secours viennent en aide au reste des disparus. Georges est dans un état critique et nécessite une hospitalisation de toute urgence. Victoire culpabilise en voyant les symptômes douloureux de son homme persister. Chloé surprend Alex et Flore au Mas et réaffirme devant eux son souhait de divorcer. William réalise que Charlie a glissé un string sans sa sacoche pour le piéger. L’adolescente est retrouvée inconsciente sur la plage, visiblement tabassée ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.