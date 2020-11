Résumé de la semaine 162 du 16 au 20 novembre 2020

La semaine passée Demain Nous Appartient : Interpellé dans le cadre de l'affaire Molina, William est finalement relâché faute de preuves. Gabriel reconnait avoir vu Charlie le jour de son agression. Au commissariat, Sara récupère une vidéo où Laura et Charlie se disputent avant son agression. En fouillant la chambre de Laura, Karim et Aurore retrouvent de l'argent liquide et un téléphone portable. Le mobile appartient en réalité à Charlie et la lycéenne s'en servait pour piéger des hommes, à l'aide d'un faux profil sur un site de rencontres. Parmi ses victimes, un dénommé Bilel Beddiar ! A l'hôpital, Charlie est dans une situation critique avoir été extubée.