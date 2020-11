Résumé de la semaine 163 du 23 au 27 novembre 2020

Charlie et Jules ont monté une escroquerie sur Internet. Ils créaient de faux profils sur un site de rencontres, afin de piéger et extorquer leurs prétendants. Parmi leurs victimes, Bilel Beddiar, le père de Noor. En colère, cette dernière ne peut se résoudre à pardonner Jules. A l'hôpital, Christelle et Luke remarquent que le collier de Charlie a été arraché. Collier que Noor retrouve dans la chambre de Jules, avant de le remettre à la police. Interrogé par la police, l'adolescent nie avoir tabassé sa camarade. Une fois sortie du coma, Charlie ne retrouve pas l'usage de la parole. Lorsque Karim lui montre les photos des principaux suspects de son agression, la jeune fille désigne… sa rivale Sofia !