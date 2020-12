Résumé de la semaine 164 du 30 novembre au 4 décembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Sofia est de nouveau interrogée par la police. Sortie du coma, Charlie l’a désigné comme son agresseur. A bout, Sofia pète les plombs et étrangle sa rivale sur son lit d’hôpital. William et Samuel proposent 10 000 euros à Charlie pour acheter son silence. Contre toute attente, Luke avoue avoir frappé sa sœur et est mis en examen. En se rendant chez son petit-ami, Soraya retrouve un appartement saccagé. Pire encore, Remy est bâillonné et ligoté au sol, complètement inconscient. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.