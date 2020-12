Résumé de la semaine 165 du 7 au 11 décembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : La police recueille le témoignage de Rémy, nouvelle victime du homejacker. Après lui, c'est au tour de Lou et Timothée d'être attaqués chez eux. Hospitalisé, Timothée panique en croisant le regard de Rémy : il est persuadé de reconnaître les yeux bleus de son agresseur ! Par acquit de conscience, Victor prévient la police des suspicions de son fils. Karim l'informe qu'un cheveu retrouvé à son domicile sera comparé à celui de l'infirmier. Les résultats tombent : l'ADN match à 100 % ! Outre de l'argent et une montre, Victor a été spolié d'un dossier compromettant qui pourrait le faire tomber lui et Flore Vallorta. Se rangeant désormais du côté de Timothée, Victor menace Rémy et exige de récupérer ses documents. Le homejacker fait une nouvelle victime en la personne de Chloé Delcourt !