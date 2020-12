Résumé de la semaine 166 du 14 au 18 décembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Chloé subit l’expérience traumatisante du home-jacking. Alex s’en veut de ne pas avoir été présent, mais elle lui rappelle que c’est lui qui a choisi de vivre avec Flore. La police a identifié un suspect du nom de Tony Jeanval et procède à son interpellation. Toutes les affaires subtilisées aux victimes lors des cambriolages sont retrouvées dans son box, sauf celles de Victor Brunet. Au commissariat, Lou remarque la tâche de vin de Jeanval au poignet et se rappelle que son agresseur n’en avait pas. En fouillant le casier de Rémy à l’hôpital, Brunet trouve 8000 euros en liquide. Le lendemain, il agresse l’infirmier en pleine rue et menace de s’en prendre à ses proches. Dans sa voiture, un homme cagoulé observe le domicile des Beddiar. Sur le siège passager : du scotch, une corde et un cutter ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.