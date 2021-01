Résumé de la semaine 168 du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Georges n'en revient pas que Rémy soit bien le home-jacker et qu'il va devoir l'arrêter. En prison, ce dernier se retrouve dans la même cellule que Thomas Delcourt ! Soraya a décrypté la carte SD de Brunet et lui pose un ultimatum : Valski doit sortir de prison ou le dossier se retrouve chez les flics. A cause d'un vice de procédure de Georges, Rémy est rapidement libéré. Avec l'aide de Victor, Soraya organise la fuite de Rémy vers la Turquie et le couple se dit adieu. D'abord réticente, Anne-Marie accepte de vivre son histoire d'amour avec Franck. En colère, Sandrine leur fait comprendre qu'elle réfute cette relation. En se rendant chez Franck pour s'excuser, elle le surprend en train de charger un cadavre dans le coffre de sa voiture !