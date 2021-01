Résumé de la semaine 170 du 11 au 15 janvier 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Morgane ne supporte plus les accusations de Sandrine envers Franck. Elle ignore qu’il profite de la vulnérabilité d’Anne-Marie pour lui faire signer des documents à son insu. Déterminées à prouver la vérité, Anna et Sandrine s’introduisent chez Franck, sans savoir qu’elles sont filmées par une caméra de surveillance. Il souhaite porter plainte mais est dissuadé par Anne-Marie. A l’instar du capitaine Jacob, Arthur a un mauvais pressentiment envers Franck. Victoire se rend chez ce dernier pour voir Anne-Marie mais est rapidement éconduite. En pleine nuit, Sandrine manque de se faire renverser par un chauffard ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.