Résumé de la semaine 173 du 1er au 5 février 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Danielli s'est infiltré à la soirée déguisée du Spoon. En rentrant, Virginie perd connaissance et manque de faire un accident de voiture. Elle a été recueillie par Alex au Mas et Martin a passé la nuit dans un container sur le port. Tous deux n'ont aucun souvenir de la soirée de la veille. Le corps de Danielli est repêché dans le canal, il a été poignardé. Pendant la soirée, Virginie et Martin ont été drogués et l'ADN de ce dernier est ensuite retrouvé sur l'arme du crime. Le procureur Xavier Meffre exige son interpellation mais le commandant Constant a pris la fuite. Virginie sait où se situe sa planque et envoie Jules lui apporter des vivres. Martin lui confie une arme, qu'il ne devra utiliser qu'en dernier recours.