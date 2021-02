Résumé de la semaine 174 du 8 au 12 février 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Jules apporte des vivres à Martin dans sa planque et lui parle de son indic sur le port, présent le soir du meurtre de Danielli. Il refuse de répondre à Jules mais face à Martin, affirme que c'est bien le commandant qui a tué Danielli ! Chloé traverse une situation compliquée : elle est complice de Martin tout en fréquentant Xavier, le nouveau procureur en charge de l'enquête ! A l'arrivée de la police, la planque de Constant est déjà vide, ce dernier s'est enfui et réfugié en catastrophe chez Chloé. En fouillant le hangar, la police a retrouvé un ticket de caisse qui pourrait incriminer Chloé. En rentrant dans la chambre de Maxime, Judith tombe nez à nez avec Martin ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.