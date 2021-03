Résumé de la semaine 178 du 8 au 12 mars 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Anna est persuadée d'avoir vu Marc Véry sur un bateau en allant faire un reportage au port la semaine dernière. Elle en a même fait un cauchemar. Si Aurore et Georges sont sceptiques, Véry est bel et bien revenu à Sète pour se recueillir sur la tombe de sa sœur décédée. Alors que la police s’apprête à rouvrir son dossier, Véry, réfugié chez Lucie, souhaite s’en aller mais est affaibli par une série de douleurs persistantes. Lucie n’a d’autre choix que de solliciter l’aide de Victoire, qui refuse dans un premier temps de soigner le tueur en série. Pour Aurore, Lucie est probablement la complice de Véry et se rend chez elle pour en avoir le cœur net. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.