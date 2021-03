Résumé de la semaine 179 du 15 au 19 mars 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Marc Véry n'est pas en mesure de prendre le bateau, au vu de ses douleurs. La police découvre que Lucie a menti et qu'elle est bien revenue de Rio. Victoire emmène discrètement Véry à l'hôpital pour lui faire une échographie : il doit se faire opérer d'urgence ou il risque de mourir. Martin apprend à Aurore que la police de Rio a retrouvé Véry… mort ! Un stratagème mis en place par Marc et Lucie pour gagner un peu de temps. Au commissariat, Georges compare le mot d'amour de Lucie avec un procès-verbal rédigé par Véry et réalise qu'il s'agit de la même écriture. Victoire demande à Renaud d'opérer Véry mais se heurte à son refus. Georges prend Lucie en filature et découvre qu'elle est bien la complice de Véry. Il tente de les arrêter mais Lucie le fait chuter et prend la fuite avec son homme !