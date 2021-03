Résumé de la semaine 180 du 22 au 26 mars 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Aurore a l'intime conviction que Victoire est la complice de Lucie et Marc, ce qu'elle continue de démentir malgré les risques encourus. En apprenant la vérité, Georges est hors de lui. La douleur devenant insupportable pour Marc, Lucie décide de prendre les choses en main et kidnappe William et Victoire. Cette dernière la convainc finalement d'emmener Véry à l'hôpital pour son opération, la clinque privée ne disposant pas de moyens suffisants. Lucie confie à Victoire un mot d'adieu destiné à Véry. Mot qui est en réalité un plan de l'hôpital pour l'aider à s'évader ! Elle revient à l'hôpital et créé un mouvement de panique pour faire diversion. Lorsque la police arrive enfin sur les lieux, Marc Véry a disparu…