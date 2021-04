Résumé de la semaine 181 du 29 mars au 2 avril 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Marc Véry s'échappe de l'hôpital et rejoint Lucie dans leur nouvelle planque, une église abandonnée. Ils en profitent pour organiser une cérémonie de mariage de fortune. En voulant passer un après-midi romantique dans l'église, Ben et Mathilde se retrouvent pris en otage. Mathilde est relâchée par la suite pour faire diversion, mais sa déposition ne convainc pas Aurore. La jeune fille finit par dire la vérité et les forces de l'ordre encerclent la planque des Véry. Ces derniers relâchent Ben en trouvant un passage pour s'échapper mais la police finit tout de même par les retrouvés à la nuit tombée. En haut d'une falaise, Marc et Lucie se réaffirment leur amour et leur incapacité à vivre l'un sans l'autre. Les mains jointes, il se jettent dans le vide !