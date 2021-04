Résumé de la semaine 182 du 5 au 9 avril 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : La police retrouve le corps sans vie de Marc Véry sur la plage. Celui de Lucie en revanche est introuvable. A la morgue, Karim remarque que Véry a une alliance au doigt, alliance qu'il n'avait lorsqu'on l'a repêché. Pour Victoire, cela est un signe que Lucie est toujours vivante. Sofia sauve de la noyade Quentin, un jeune homme qui voulait mettre fin à ses jours. Pascal et Hélène, un couple présent au moment des faits, a filmé toute la scène et en débriefe au Spoon. Face à l'insistance de Sofia, les Daunier acceptent d'héberger Quentin le temps qu'il trouve un logement. Cependant ce dernier profite de l'absence de la famille pour se barricader dans leur appartement. Il accueillera par la suite Pascal et Hélène, qui le félicitent d'avoir réussi. Leur mystérieux plan peut donc continuer…