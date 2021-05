Résumé de la semaine 187 du 10 au 14 mai 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Sacha est au plus mal après le départ de Clémentine et se rend au commissariat pour signaler sa disparation. De retour à Sète, Garance craint que sa mère soit en danger. Elle retrouve chez Sacha sa médaille de baptême, objet dont Clémentine ne se sépare jamais. Cette dernière envoie ensuite à sa fille une photo d'elle à Rome où elle porte au cou le bijou oublié. Après analyse, il s'avère que la photo est en réalité truquée, le procureur ouvre donc une enquête pour disparition inquiétante. Sacha réalise que GF16 est son fils Gaspard et interdit à Solenne de lui adresser la parole à nouveau. En voulant consulter la cagnotte de sa sœur, Ben réalise qu'il manque 20 000 €.