Résumé de la semaine 188 du 17 au 21 mai 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Clémentine a disparu depuis 10 jours et la police découvre que ses SMS ont tous été envoyés depuis Sète. Sacha devient le suspect numéro n°1, Ben et Solenne que c’est lui qui a pris les 20 000 € de la cagnotte. Un certain Kevin Ferniot a retrouvé la carte bancaire de Clémentine dans la forêt de Bouzigues. Martin interroge ensuite Stéphane Lacombe, un client de salle de sports condamné pour agression sexuelle mais ce dernier a un alibi. Solenne continue de fréquenter GF16, au grand dam de Sacha. Ce dernier retrouve ses deux enfants chez lui, ce qui le pousse à avouer la vérité sur sa double vie. Juliette se rend au commissariat de Sète pour témoigner avoir vu Clémentine le jour de sa disparition. Sacha est officiellement placé en garde à vue ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.