Résumé de la semaine 191 du 7 au 11 juin 2021

Louise prend son courage à deux mains et décide de dire toute la vérité à Aurélien et Mathilde au sujet de leur père. Craignant de ne plus pouvoir les voir, Gary porte plainte pour enlèvement d’enfants. Il retrouve leur appartement à Montpellier et s’emporte contre Louise, Aurélien saisit une bouteille et le frappe sur la tête ! Louise culpabilise d’avoir privé ses enfants de leur père, aujourd’hui clean et homme d’affaires. Aurélien se réconcilie avec son père et à l’instar de Mathilde, noue un vrai lien avec lui. Alex est témoin d’un événement pour le moins inattendu au Mas : un cadavre est remonté à la surface de l’étang… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.