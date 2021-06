Résumé de la semaine 193 du 21 au 25 juin 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : La police met tout en œuvre pour lier la découverte des deux nouveaux cadavres à Sacha. Juliette inspecte son historique GPS et découvre que Garance disait vrai. En apprenant que la police inspecte les mas ostréicoles, Sacha met le feu à l'embarcation utilisée pour jeter les corps de Julie et Vincent dans l'étang. Cependant l'ADN des deux femmes est bien retrouvé sur la barque, ainsi qu'une étiquette industrielle. Menés vers un entrepôt désaffecté, Karim et Sara retrouvent le corps de Clémentine dans un baril. Océane commence à émettre des soupçons alors que son père continue de clamer son innocence. Sacha reçoit un SMS d'un numéro inconnu, quelqu'un prétend être au courant pour Clémentine !