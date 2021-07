Résumé de la semaine 196 du 12 au 16 juillet 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : La cavale de Sacha court à son terme : retranché dans une casse automobile, il finit par être interpellé par la police. En cellule, il nie les faits devant ses enfants avant de craquer sur le poids de la pression. William est témoin d'un accident de voiture impliquant Chloé Delcourt. Une mystérieuse femme vêtue de blanc, communément appelée la Dame Blanche, provoque des accidents de la route et semble particulièrement viser la famille Daunier. D'étranges phénomènes se produisent d'ailleurs à leur domicile : le mobilier change de place et leurs photos de famille sont disposées à même le sol…