Résumé de la semaine 198 du 26 au 30 juillet 2021

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Les soupçons de la police se portent sur Séverine Toussaint. Elle possède la même moto que celle utilisée par la Dame Blanche pour agresser Aurore et surtout, Régis Daunier a tué son père lors d'un accident de la route en 1983. Elle a cependant un alibi pour tous les accidents mais persuadé de sa culpabilité, Régis Daunier l'a envoyé à l'hôpital. Des souvenirs refoulés de l'accident poussent William à développer des crises de somnambulisme, Bénédicte décide de lui venir en aide via l'hypnose. Au commissariat, le propriétaire de la moto volée affirme que c'est un homme qui a dérobé son véhicule et non une femme.