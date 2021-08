Résumé de la semaine 201 du 16 au 20 août 2021

La semaine passée dans Demain nous appartient : Alex et Noor sont témoins d’une transaction impliquant une arme à feu. Quelques temps après, Ulysse et agressé et dépouillé en pleine rue par un individu armé. En pleine nuit, quelqu’un s’infiltre à l’intérieur du Spoon : il s’agit d’Anthony ! Le lendemain, une jeune femme braque le restaurant et prend les clients en otage. Les disparitions d’Alex, Chloé, Camille, Sylvain, Charlie, Anthony et d’Ulysse sont signalées à la police par leurs proches. Les forces de l’ordre décident donc d’encercler l’établissement. A l’intérieur, Ulysse tente de désarmer la forcenée mais Anthony lui tire dessus, révélant ainsi son statut de complice. "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus sur MYTF1.