Résumé de la semaine 205 du 13 au 17 septembre 2021

Chloé apprend qu'Irène lui a caché que l'un de ses élèves était un ancien dealer. Le conflit explose entre les deux femmes. Excitée à l'idée de commencer son BTS, Sofia déchante quand elle découvre qu'elle est dans la même classe que sa pire ennemie. Vanessa vient à bout de la patience de Bart. La police enquête sur le trafic de drogue qui sévissait au lycée Agnès Varda et découvre que certains parents d'élèves étaient impliqués dans cette affaire. Manon annonce à ses parents qu'elle arrête ses études pour faire le tour du monde. Sofia ne veut plus voir Hadrien. L'alibi de Bart s'avère bancal et Sara s'inquiète pour son meilleur ami. Mais Martin est certain que le jeune homme est impliqué d'une façon ou d'une autre dans un trafic louche. Chloé ne supporte plus l'attitude de Mona. Gabriel et Noor trouvent un appartement pour leur colocation.