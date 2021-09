Résumé de la semaine 205 du 6 au 10 septembre 2021

La semaine passée dans Demain nous appartient : La police privilégie la piste du meurtre concernant le décès de Clément Lefranc. Malgré sa colère et son détachement, Garance nie être impliquée. Avant sa mort, Clément s’est embrouillé avec Jordan pour une histoire de scooter volé. Mathilde évoque son nom à la police qui part l’interpeller, mais elle ne le trouve pas à son domicile. Laetitia aussi pense que c’est Jordan a tué son fils mais il finit par être innocenté. Au moment où Louise remarque les cicatrices sur les bras de Mathilde, Nathan prétend l’avoir entendu se disputer avec Clément dans les toilettes des filles. Cependant, on ne peut entendre depuis les toilettes des garçons. Nathan finit par avouer que Nathan y vendait de la drogue au lycée. Jordan d’ailleurs, en cache une certaine quantité dans sa chambre. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.